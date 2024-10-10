ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جيش الاحتلال يفتح النار على قوات اليونيفيل في لبنان ويصيب العشرات

قوات اليونيفيل
قوات اليونيفيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية التي تشنها تل أبيب على لبنان من جهة الجنوب، ومع خطط التحرك البري الإسرائيلي على جنوب لبنان للإجهاز على عناصر حزب الله اللبناني، كشفت الأمم المتحدة عن تعرض قوات اليونيفيل في لبنان لإطلاق نار إسرائيلي.
وقالت الأمم المتحدة إن عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان ما تسبب في إصابة العشرات من الضباط والجنود، مضيفة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت النار على ٣ مواقع عسكرية تابعة اليونيفيل.
وأضافت أن القاعدة الرئيسية لقوات اليونيفيل في الناقورة تعرضت أيضا لإطلاق النار، بالإضافة إلى إصابة برج المراقبة نتيجة ضربة من دبابة إسرائيلية.
يأتي ذلك في ظل تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة تطالب خلالها بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على طول الخط الأزرق جنوب لبنان، لتجنيب القرى والمدن الحدودية الدمار نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد شنت ضربات جوية مركزة ضد عناصر حزب الله اللبناني لاستهداف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والذي اغتيل بضربة جوية في الضاحية الجنوبية ببيروت .

إسرائيل استهداف الامم المتحده الضاحية الجنوبية اليونيفيل في لبنان