جيش الاحتلال يفتح النار على قوات اليونيفيل في لبنان ويصيب العشرات

بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية التي تشنها تل أبيب على لبنان من جهة الجنوب، ومع خطط التحرك البري الإسرائيلي على جنوب لبنان للإجهاز على عناصر حزب الله اللبناني، كشفت الأمم المتحدة عن تعرض قوات اليونيفيل في لبنان لإطلاق نار إسرائيلي.

وقالت الأمم المتحدة إن عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان ما تسبب في إصابة العشرات من الضباط والجنود، مضيفة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت النار على ٣ مواقع عسكرية تابعة اليونيفيل.

وأضافت أن القاعدة الرئيسية لقوات اليونيفيل في الناقورة تعرضت أيضا لإطلاق النار، بالإضافة إلى إصابة برج المراقبة نتيجة ضربة من دبابة إسرائيلية.

يأتي ذلك في ظل تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة تطالب خلالها بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على طول الخط الأزرق جنوب لبنان، لتجنيب القرى والمدن الحدودية الدمار نتيجة الضربات الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد شنت ضربات جوية مركزة ضد عناصر حزب الله اللبناني لاستهداف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والذي اغتيل بضربة جوية في الضاحية الجنوبية ببيروت .