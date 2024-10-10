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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية

ضبط عنصرين إجراميين
ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وبحوزتها 14 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات.
  أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط).. بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة متخدان من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (٢ بندقية آلية - 4 بندقية خرطوش- طبنجة- 7 فرد محلى- 15 خزينة متنوعة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 جراب - 3 حقيبة حمل ذخائر - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - سيارة ملاكى).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الإتجار في الأسلحة النارية