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الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 31042 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 31042 مخالفة
ضبط 31042 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 31042 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها المخالفات التالية 1629 مخالفة السير بدون تراخيص 36 دراجة نارية مخالفة 11945 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 1330 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة 13 مخالفة موقف عشوائى 7 مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك  تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

خلال 24 ساعة ضبط 31042 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 31042 مخالفة مرورية