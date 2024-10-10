خلال 24 ساعة.. ضبط 31042 مخالفة مرورية متنوعة

الخميس 10/أكتوبر/2024 - 05:10 م

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 31042 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية 1629 مخالفة السير بدون تراخيص 36 دراجة نارية مخالفة 11945 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 1330 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة 13 مخالفة موقف عشوائى 7 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.