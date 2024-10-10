محافظ كفرالشيخ يطمئن على الأشقاء الفلسطينيين بمستشفى العبور

‏زار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، «الأشقاء الفلسطينيين» مصابي حرب غزة، بمستشفى العبور، بمدينة كفرالشيخ، والبالغ عددهم 21 شخص، وأسرهم موجهًا بتقديم أفضل رعاية لهم، وتلبية كل احتياجاتهم، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات الطبية لأشقائنا الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل مستشفيات محافظات جمهورية مصر العربية، جراء تداعيات الأحداث فى قطاع غـ ـزة.

حيث اطمئن محافظ كفرالشيخ، على حالة المرضي، من خلال الفريق الطبى بإشراف الدكتور محمد صلاح، مدير مستشفى العبور، حول حالتهم الصحية، مؤكدًا على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة ورعايتهم على أكمل وجه.

وعبر الأطفال الفلسطينيين عن سعادتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ، وسط مشاعر الألفة والمحبة بين إشقائهم المصريين، مقدمين الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم فى ظل الظروف الراهنة التى يعيشونها جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الشقاء الفلسطينيين، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذى يعكس نهج الدولة المصرية وإلتزامها التاريخى فى دعم الشعب الفلسطينى، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التى يواجهونها وخاصة الأطفال، ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين.

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