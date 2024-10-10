رئيس جامعة بني سويف: يفتتح فعاليات مؤتمر «العناية المركزة الرئوية وطب النوم»

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للرعاية المركزة للصدر و أمراض النوم، والذي نظمه قسم الصدر بكلية الطب بالتعاون مع جمعية جنوب الوادي لأمراض الصدر والحساسية، والذى يعقد على مدار يومين 10- 11 أكتوبر الجاري 2024، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والأوبئة، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب و الدكتور محمود البتانونى، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب ، ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الجمعية، والدكتورة لمياء شعبان، رئيس اللجنة المنظمة والدكتورة صفاء عبد الجيد، منسق المؤتمر.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور في التخصصات المختلفة لأمراض الصدر وطب النوم ومنها استراتيجيات التهوية في حالات الضائقة التنفسية الحادة ARDS)) ، فشل الجهاز التنفسي، التليف الرئوى IPF في وحدة العناية المركزة الرئوية، الربو االشعبى الشديد، مرض الانسداد الرئوي المزمن، طب النوم واضطرابات النوم، توقف التنفس الانسادي أثناء النوم، ارتفاع ضغط الدم الرئوي في وحدة العناية المركزة الرئوية، مشيراً إلى أن قسم الصدر والجامعة بصفة عامة قامت بملحمة كبيرة خلال أزمة كورونا وكانت من أولى الجامعات التي حققت انجازا كبير في علاج المصابين خلال هذه الجائحة الأمر الذى يعد انعكاس على ما تمتلكه الجامعة من علماء متميزين في مختلف التخصصات، مؤكداً على الاستمرارية وتحقيق الريادة في ظل وجود قامات متميزة حريصة على العطاء بإخلاص.

كما رحب الدكتور منصور ، بالدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية على حضوره المؤتمر، كما أشاد بتنظيم المؤتمر وبجهود القائمين علية حتى يخرج بهذه الصورة المشرفة وهذه المشاركة الكبيرة من الأطباء و خبراء الصدر من مختلف الجامعات المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن القيادة السياسة أولت اهتماما كبيرا بمستشفيات الصدر فى مصر والعنايات المركزة للصدر، من أجل توفير كافة سبل الرعاية الممكنة لإنقاذ حياة المرضى، كمت أشاد بتنظيم المؤتمر مثمنا جهود كل الحاضرين من مختلف الجامعات المصرية على مشاركتهم لهذا الحدث من أجل اكتساب الخبرات والمعرفة والتواصل متمنيا التوفيق للجميع.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بتقديم دروع التقدير للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب بنى سويف على مشاركتهم وجهودهم فى إنجاح هذا المؤتمر.