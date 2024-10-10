وزير التموين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع فرنسا

استقبل اليوم، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير الفرنسي بمصر إريك شوفالييه لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأشار الوزير إلى أوجه التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات التجارة الداخلية، والشراكة في مجال بناء الصوامع والتوسع في السعات التخزينية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جديدة للعمل المشترك.

وفي سياق متصل أطلع الوزير وسفير فرنسا على الموقف الجاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والممولة من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكاله الفرنسيه للتنمية والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية ٤٢٠ ألف طن موزعة على ٦ مواقع بعدد من محافظات الجمهورية بما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلي الاحتياجات من القمح المستورد ويهدف المشروع إلى زيادة السعة التخزينية من صوامع الحبوب بما يلبي الاحتياجات اللازمة لتحقيق برنامج الحكومة في الاحتفاظ باحتياطى استراتيجى أمن من السلع الأساسية، كما أنه جاري إنشاء سوق الجملة بالإسماعيلية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة والوكالة الفرنسية،

ومن جانبه أشاد إريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر بالتعاون الكبير بين الدولتين الفرنسية والمصرية في الكثير من المجالات.

وأشار الى تطلعه الكبير لتعزيز التعاون بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، والشراكة في مشروعات الصوامع والمستودعات الإستراتيجية والمناطق اللوجيستية، والعمل على زيادة السعات التخزينية والتى تساهم في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع.