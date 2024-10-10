جامعة قناة السويس تعقد لقاء حواريا حول الصحة النفسية للطلاب

نظمت جامعة قناة السويس، لقاءً حواريًا مميزًا، مع طالبات مدرسة 25 يناير الثانوية بنات، بالتعاون مع المسؤولين الصحيين بمديرية التربية والتعليم، لمناقشة موضوع الصحة والمناعة النفسية للطلاب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، في إطار مبادرة "صحتي سر سعادتي".

جاء هذا اللقاء تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حيث أكد على أهمية دعم المبادرات الصحية التي تستهدف الطلاب، ودورها الفاعل في تعزيز الصحة النفسية.

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية هذا النوع من الحوارات لرفع الوعي حول القضايا النفسية المؤثرة على الطلاب.

وجرى اللقاء بإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وأدارته الدكتورة إعتدال عباس حسانين، أستاذ علم النفس بكلية التربية.

وتمحور الحوار حول العديد من المواضيع الهامة، مثل الصحة النفسية في المدرسة، العوامل التي تؤثر على الصحة النفسية للطلاب، وأهمية تعزيز المناعة النفسية.

تطرقت المناقشات إلى كيفية اكتساب الطالب للمناعة النفسية وأعراض نقصها، مع تقديم نصائح قيمة للحفاظ على الصحة النفسية.