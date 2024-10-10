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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سوزي الأردنية تستأنف على حكم حبسها عامين

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية
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استأنف محامي البلوجر سوزي الأردنية، على الحكم الصادر من محكمة الطفل بحبسها عامين وتغريمها 300 ألف جنيه، وكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، حيث أصدرت محكمة جنح المطرية من قبل قرار بحبس البلوجر سوزي الأردني سنتين وغرامة 300 ألف، لاتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام.

يُذكر أنه تم القبض عليها و محاكمتها مؤخرًا، بسبب محتواها غير الأخلاقي، وسب والدها في فيديو شاهده الملايين، لتتخذ قرار باعتزالها للسوشيال ميديا، وذلك حسبما تم نشره في ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور “ ”انستجرام".

300 الف جنيه ألفاظ خادشة للحياء المطرية البلوجر سوزي الأردنية