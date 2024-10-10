أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ندوة توعوية بجامعة أسيوط

نظمت الإدارة العامة لنظم المعلومات، والتحول الرقمي، بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ الندوة التوعوية، والتثقيفية " أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠"، بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة، تحت إشراف الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح عميد المعهد، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي أطلقتها جامعة أسيوط؛ للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على استمرار تنظيم فعاليات، وبرامج توعوية؛ تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي له بكافة أشكاله، وصوره؛ من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة، والمستدامة في مصر.

شهدت الندوة حضور، الدكتورة هبه عطية وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور مصطفي مرسي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد بجامعة أسيوط، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والسادة العاملين بالجهاز الإدارى بالمعهد.

واستعرضت الندوة؛ عدة محاور مهمة، منها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعريف الفساد المالي والإداري، وأسباب ظهوره، وأنماطه، ومظاهره، وأساليب مكافحته.

تناولت الندوة؛ التعريف بأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣- ٢٠٣٠، وعلى رأسها جهاز إداري كفء، واستكمال وتطوير منظومة الموارد البشرية للجهاز الإداري، وارساء قيم النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية، ودعم البنية التشريعية والقضائية، ودعم الجهات الرقابية بزيادة قدرتها على مكافحة الفساد، وإنفاذ القانون، ونشر الوعي داخل المجتمع بمخاطر الفساد، والتعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز تنفيذ الاتفاقيات مع الدول الأخرى.

وأشاد المشاركون؛ بأهمية موضوع الندوة، باعتبار أن مكافحة الفساد هي مسئولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع، والدافع الحقيقي لكلٍ منا في طريق التمسك بالحقوق، وتحمل المسئوليات، فضلاً عن دعم إرادة الدولة المصرية؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠؛ من أجل خلق بيئة وطنية نزيهة، وترسيخ ثقافة مجتمعية واعية.