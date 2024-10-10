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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سليمان يحضر مواجهة شباب الزمالك والأهلي ببطولة كأس الاتحاد

أحمد سليمان
أحمد سليمان
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حرص أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد بمجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف لمتابعة مباراة فريق الشباب بالنادي مواليد 2005 أمام الأهلي المقامة في بطولة كأس الاتحاد للشباب.

وحرص الثنائي على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المباراة في تواجد بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين.

و يواجه الزمالك نظيره الأهلي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد للشباب مواليد 2005.

ويضم تشكيل شباب الزمالك كل من:

حراسة المرمى : يوسف حمادة .

خط الدفاع : علي عبد المجيد - هشام فؤاد - هاني ياسر - علي نوفل.

خط الوسط: يوسف أحمد حسن - السيد أسامة - عمار ياسر -أحمد الخضري - يوسف وائل " الفرنسي".

الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمد عبد الفتاح و جيفرسون كوستا و عبدالرحمن حامني و محمود عصام الحصري و أحمد نيازي و هشام ايباء وزياد مدحت و أحمد خالد السمبوك و إبراهيم ممدوح.

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