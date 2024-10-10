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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ضمن 35 جامعة مصرية.. إدراج «المنوفية» في تصنيف التايمز العالمي 2025

رئيس جامعه المنوفيه
رئيس جامعه المنوفيه
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أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إدراج جامعة المنوفية في تصنيف “التايمز” العالمي "النسخة العامة"، ضمن 35 جامعة مصرية، في المرتبة (1201 _1500) عالميًا، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز واستمرار إدراج الجامعة في التصنيف العالمى.

وأشاد رئيس الجامعة، بما تحققه الجامعة من تقدم في التصنيفات الدولية، وحرص الجامعة على تنفيذ استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بترتيب الجامعات والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية في مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن الجامعة تحرص على توفير جميع الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجامعة وتشجيع البحث العلمي، فيما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وزيادة سبل التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، والنشر في مجلات عالية التأثير، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين للاستفادة من الخدمات التى يقدمها بنك المعرفة المصري الذى يقدم كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، بهدف تعزيز البحث العلمي في مصر.

والجدير بالذكر أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي في تقييم أفضل الجامعات العالمية يعتمد على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة) %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، المكانة الدولية (الطلاب الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %7.5، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة و الاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات، وقد شهدت نسخة عام 2025 تقييم 2092 جامعة من 115 دولة حول العالم.

استراتيجية التعليم التتميه المستدامه البحث العلمي في مصر التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس عبد الفتاح السيس المنظومة التعليمية