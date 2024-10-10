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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات آسيا لمونديال 2026.. أستراليا تدك الصين بثلاثية

أستراليا
أستراليا
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فاز منتخب أستراليا على ضيفه الصيني، بثلاثة اهداف لهدف، فى المواجهة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "أديليد أوفال"، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
أحرز رباعية اللقاء اللاعب وينينج إكزي للصين في الدقيقة 20، بينما جاءت ثلاثة استراليا عن طريق اللاعب لويس ميلر، الذى أدرك التعادل لأستراليا في الثواني الأخيرة للشوط الأول، وتكفل كريج جودوين مهاجم الوحدة السعودي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، ثم سجل نيشان فيلوبيلاي الهدف الثالث في الثواني الأخيرة للمباراة.
وهذا هو الفوز الأول لمنتخب أستراليا ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويقتسم مؤقتا وصافة المجموعة الثالثة مع السعودية التي تلتقي بعد قليل مع اليابان، متصدرة المجموعة برصيد 6 نقاط، وظلت الصين في قاع الترتيب بدون نقاط بعد خسارتها للمرة الثالثة على التوالي.

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