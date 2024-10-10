خلال جولته غرب الأقصر.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم معبد "هابو".. صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم الخميس، معبد "هابو" بالقرنة في جولة مفتوحة عقب تفقُد أعمال تطوير كورنيش البر الغربي، وذلك لمتابعة ما تم من أعمال ترميم بمعبد هابو، وكان في استقباله الدكتور بهاء عبد الجابر، مدير عام آثار البر الغربي، والدكتور أحمد عبد النظير، مدير المعبد، وذلك ضمن جولته اليوم في محافظة الأقصر.

رئيس الوزراء يلتقط صوراً تذكارية مع السائحين بمعبد هابو

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل زيارته للمعبد، أن هذا التفقد يأتي في إطار متابعة لتوجيهه السابق بتنفيذ أعمال الترميم لمعبد "هابو"، ومشاهدة رفع كفاءة المقصورة الذهبية بالمعبد الخاصة برمسيس الثالث، كما التقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية مع عدد من السائحين الزوار استجابة لطلبهم.

وفي ختام التفقد، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم توفير كل المتطلبات اللازمة لرفع كفاءة المعبد بما يتناسب مع القيمة الأثرية والتاريخية الخاصة به.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على دعمه الكامل لرفع كفاءة المعابد الأثرية، ومنها معبد "هابو"، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لذلك الهدف من أجل تحقيقه في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الدكتور بهاء عبد الجابر أن معبد "هابو" شيده الملك رمسيس الثالث من الأسرة العشرين، مؤكدا بدء مشروع ترميم المعبد في مارس 2022 واستمراره حتى مايو 2023 بأيد مصرية خالصة، حيث يُعد "هابو" تحفة فنية بجمال محتوياته وتميز ألوانه.

جولة رئيس الوزراء بمعبد هابو (1)

جولة رئيس الوزراء بمعبد هابو (2)

جولة رئيس الوزراء بمعبد هابو (3)

جولة رئيس الوزراء بمعبد هابو (4)

جولة رئيس الوزراء بمعبد هابو (5)

جولة رئيس الوزراء بمعبد هابو (6)

جولة رئيس الوزراء بمعبد هابو (7)

جولة رئيس الوزراء بمعبد هابو (8)

جولة رئيس الوزراء بمعبد هابو (9)

جولة رئيس الوزراء بمعبد هابو (10)

جولة رئيس الوزراء بمعبد هابو (11)

جولة رئيس الوزراء بمعبد هابو (12)