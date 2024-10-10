ضمن مبادرة «بداية».. برنامج تثقيفي بالقضايا السكانية في جامعة كفر الشيخ

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، البرنامج التثقيفي للقضايا السكانية والصحة الإنجابية، والذي عقد بكلية التمريض، وكلية الآداب بالجامعة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تعد بمثابة مركز للتفكير الحر والابتكار، ويمكن استخدام هذا الدور لتعزيز الوعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية والتعامل معها بشكل فعال، كما تحرص الجامعة على بناء وعي الطلاب بثقافة الانجاب ، وأن الزيادة السكانية باعتبارها أحد مواضيع المحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي تعد بمثابة عقبة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تنفيذ هذه البرامج يأتي انطلاقاً من توجهات الدولة المصرية لدعم وتنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية، وإيمانا بالدور الايجابي الذي تقدمة الجامعة في المساهمة بتنمية الشباب والوصول بهم إلى مستقبل مشرق وزاهر.



و افتتح البرنامج التثقيفي للقضايا السكانية والصحة الإنجابية بمحاضرة عن أثر الزيادة السكانية على برامج التنمية الاقتصادية في مصر، والتي حاضرها الدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة.



كما تناول البرنامج عدد من المحاضرات والتي تناولت: دعم قضايا الصحة الانجابية ورفاهية الاسرة، حاضرها الدكتور صباح أبو الفتوح عميد كلية التمريض، وتنمية الوعي المجتمعي للطلاب بالقضايا السكانية و آثرها على البطالة حاضرها الدكتور همت بسيوني رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب.