تعرف على تشكيل زمالك 2005 لمواجهة الأهلي

أعلن أسامة عبد الله المدير الفني لفريق شباب الزمالك مواليد ٢٠٠٥، التشكيل الرسمي لخوض مواجهة الأهلي، المقرر لها بعد قليل في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد للشباب.

وجاء تشكيل شباب الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : يوسف حمادة .

خط الدفاع : علي عبد المجيد - هشام فؤاد - هاني ياسر - علي نوفل.

خط الوسط: يوسف أحمد حسن - السيد أسامة - عمار ياسر -أحمد الخضري .

الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمد عبد الفتاح و جيفرسون كوستا وعبدالرحمن حامني ومحمود عصام الحصري و أحمد نيازي و هشام ايباء وزياد مدحت و أحمد خالد السمبوك وإبراهيم ممدوح.