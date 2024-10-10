اقتحام إسرائيلي لمخيم الفارعة شمال طوباس واستمرار الاشتباكات

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، تفاصيل الإضراب الشامل الذي ينتشر في مدينة نابلس من أجل الحداد على أرواح الشهداء الأربعة الذين اغتالتهم وحدة المستعربين الإسرائيلية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس،:" كانت هناك عمليات إنزال من مروحيات عسكرية إسرائيلية بمخيم الفارعة شمال مدينة طوباس، كما أنّ هناك استمرار الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة".

وأضاف أن الإضراب الشامل ينتشر في مدينة نابلس من أجل الحداد على أرواح الشهداء الأربعة الذين اغتالتهم وحدة المستعربين الإسرائيلية، موضحًا أن هناك اقتحامات من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية سواء في رام الله وبرهام وأبو قش، لافتة إلى أنّ اليوم كان هناك اقتحام لحي ام الشرايط في مدينة البيرة.

وأوضحت أن الساعة 5 عصر أمس تسللت وحدة المستعربين إلى نابلس بالمجمع الشرقي وفتحت نيرانها باتجاه مركبة تضم 4 فلسطينيين، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث عن ارتقاء 4 شهداء، وأن فصائل المقاومة الفلسطينية نعت هؤلاء الشهداء الشبان المتزوجين وتاركين خلفهم أطفالا من الذكور والإناث، معلقة: «هؤلاء الشبان من كتيبة مخيم بلاطة التابعة لسرايا القدس من المقاومين الفلسطينيين».