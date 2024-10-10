طلاب جامعة أسيوط الأهلية يشاركون في دوري عباقرة الجامعات 7

يشارك وفد طلابى ممثلاً عن جامعة أسيوط الأهلية، لأول مرة فى دوري عباقرة الجامعات فى موسمه السابع، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، وإشراف الدكتور نوبي حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وتنظيم إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

وتعد هذه المشاركة؛ الأولى لجامعة أسيوط الأهلية في مسابقة عباقرة الجامعات، وما تحظى به من جماهيرية واسعة؛ لدورها الفعال فى تشجيع الشباب على فكرة التعليم الذاتي، والبحث الصحيح عن المعلومة الدقيقة؛ بالقراءة، والاطلاع في مختلف المعارف، واكتشاف مواهبهم، وخلق حالة من التواصل الإيجابي، والتنافس الشريف بين الطلبة في مختلف المجالات العملية، والأدبية.

وصرح الدكتور المنشاوي؛ أن جامعة أسيوط الأهلية، تحرص على رعاية، وتشجيع الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها، وحث الطلاب على الانخراط فيها؛ لبناء شخصياتهم على نحوٍ متكامل، يعزز من مهارتهم، وقدراتهم، وذلك فى إطار ما تشهده الدولة المصرية؛ تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من مساعٍ مكثفة، ومشهودة؛ لبناء الإنسان فكرياً، وثقافياً، والتي شملت مؤخراً انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الأنسان" بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع، وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل.

ومن جانبه، أضاف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية؛ أن الإعداد لمشاركة الجامعة الأهلية في دوري العباقرة؛ بدأ العمل به منذ العام الماضي، من خلال عقد (3) مسابقات داخلية، وتصفيات شملت (85) طالباً وطالبة، وتم تشكيل المنتخب، والمكون من (8) طلاب من مختلف كليات الجامعة، تحت إشراف الأستاذ مصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط الأهلية، وإدارة رعاية الشباب بالجامعة، ونجح المنتخب خلال الفترة الماضية في اجتياز التصفيات التمهيدية التي أجراها البرنامج بين (٤٤) جامعة على مستوى الجمهورية، شارك فيها (٣٥٢) طالبًا وطالبة من الجامعات الحكومية، والخاصة، والمعاهد، والجامعات الأهلية.