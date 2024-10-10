وزير الكهرباء يلتقي سفير الأردن لبحث سبل دعم التعاون والشراكة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون والاستثمار في مختلف مجالات الكهرباء والربط الكهربائي والطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير وتحديث الشبكات.

ورحب الدكتور محمود عصمت، بسفير المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة على كافة المستويات، والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي القائم والمستقبلي وما يترتب على ذلك من تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية، وكذا التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى الروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجً مثاليًا للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

تطرق اللقاء إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأثمرت فعاليات الدورة الـ32 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة عن اتفاق الجانبان (المصري – الأردني) على المضي قدمًا في الإجراءات التنفيذية لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لزيادة سعة الكابل القائم من 550 م وات إلى 2000 م وات والتدعيمات اللازمة للشبكتين (المصرية والأردنية)، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في مجال الهيدروجين الأخضر وتقنياته والبيئة التشريعية والتعاقدية الخاصة به، والشهادات الخضراء وتحديد نقاط أتصال لتوحيد المفاهيم وتحقيق الفائدة المشتركة للدولتين.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن الدولة وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن التعديلات التشريعية التي تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتي تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة والذي نتج عنه تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في ضوء الدور المنوط به فى الاقتصاد القومي ومزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السفير العضايلة اعتزاز الأردن بالمستوى الاستراتيجي المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين الأردن ومصر، والحرص على تعزيزها في سياق التنسيق والتعاون البيني في عديد المجالات، خاصة في قطاع الطاقة والكهرباء.

وأشار إلى الربط الكهربائي الناجح بين البلدين والتوافق على تعزيز هذا المشروع وتوسيع قدراته ليعزز من الأهداف المشتركة في قطاع الكهرباء الذي يمثل أحد أبرز مشروعات التعاون المستدام بين الأردن ومصر.

كما عرض السفير العضايلة تجربة الأردن بالاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والتي وصلت لمستوى جيد تستهدف المملكة رفعه خلال السنوات القادمة ضمن خطتها الوطنية في مجال الطاقة.