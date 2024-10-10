تكلّيف الدكتور سامح عبد السلام بأعمال مستشار رئيس جامعة أسيوط للشئون المالية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً، اليوم الخميس، الموافق ١٠ من أكتوبر؛ بتكليف الدكتور سامح عبد السلام مصطفى الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة والمراجعة، بكلية التجارة، بالجامعة؛ للعمل مستشارًا لرئيس الجامعة للشئون المالية.

وتوجّه رئيس الجامعة؛ بالتهنئة للدكتور سامح عبد السلام؛ على توليه مهام هذا المنصب الجديد، متمنياً له المزيد من التوفيق، والسداد؛ في تطوير عمل القطاع المالي بالجامعة، والنهوض به؛ وفق خطة، ورؤية مستقبلية؛ تواكب متطلبات الجامعة، وخطتها الاستراتيجية؛ للوصول لمعايير الجودة المحلية، والعالمية.

وأكد الدكتور المنشاوي؛ أن إدارة الجامعة تحرص باستمرار؛ على خلق بيئة عمل إدارية، ومالية إيجابية؛ تسهم في تطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري بالجامعة، ومستشفياتها الجامعية، في ظل توجه الدولة؛ لتحقيق الشمول المالي، وحرص الجامعة على ميكنة الخدمات؛ لتحقيق التحول الرقمي.

ويذكر، أن الدكتور سامح عبد السلام أستاذ مساعد، ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة، بكلية التجارة، جامعة أسيوط، منذ ديسمبر ٢٠٢٣م، ومدير مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية، والتنمية الإدارية؛ اعتبارًا من ٢٠٢٤/٧/١٦م، ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات، ومسئول النشر الإلكتروني للمجلة العلمية لكلية التجارة (أسيوط)، ويتمتع بالخبرة الأكاديمية، والإدارية، وعضوية عدد من اللجان بالكلية، وله مؤلفات علمية في التخصص، ومشاركة في المؤتمرات، والندوات العلمية، والتثقيفية.