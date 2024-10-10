سلطات فلوريدا: 4 قتلى في الساحل الشرقي جراء إعصار ميلتون

أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الإمريكية، اليوم الخميس، سقوط 4 قتلى في الساحل الشرقي جراء الإعصار ميلتون، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

تعيش ولاية فلوريدا حالة من التأهب والحذر بعد اجتياح إعصار ميلتون المدمر لساحلها الغربي، مما يهدد بحدوث دمار واسع النطاق، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس نداءً عاجلًا للسكان لمغادرة المنطقة، حيث ألغى بايدن زيارة كانت مقررة إلى ألمانيا ليبقى في البلاد أثناء الإعصار، مشيرًا إلى أن الإعصار يمثل "عاصفة القرن" وأنه "مسألة حياة أو موت".

أعلنت هاريس أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد أي شخص يحاول استغلال الوضع برفع أسعار المواد الغذائية أو الوقود أو السكن.

وحذر حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، من أن الإعصار سيكتسب قوة كبيرة وسيسبب أضرارًا جسيمة، مشددًا على أنه لم يتبق الكثير من الوقت للوصول إلى مناطق آمنة.

وأكدت التقارير وقوع وفيات في مقاطعة سانت لوسي على الساحل الأطلسي بعد أن تأثر الإعصار بالمنطقة، كما حذرت السلطات من احتمال انقطاع الاتصالات لأسابيع قادمة.

وقد تم بالفعل نشر موارد من الحكومة الفيدرالية وولاية فلوريدا للمساعدة في جهود التعافي.