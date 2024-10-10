"دور الوعى الأثري في تأكيد الهوية الوطنية وتنمية حركة السياحة" ندوة بالفيوم

تواصل إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، تنفيذ فاعليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم بتنفيذ ندوة عن دور الوعى الأثرى فى تأكيد الهوية الوطنية وتنمية حركة السياحة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم جبريل عبد الوهاب وياسر عبد الهادى وكيل المديرية والدكتورة ساميه رمضان اخصائى مكتب الوكيل ورشا محمد نجيب مدير إدارة التنظيم والتدريب.

ومن جانبها أكدت نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى بالفيوم خلال الندوة أن إنطلاق مثل هذه الندوات من أجل تثقيف الناس وتوعيتهم بأهمية وقيمة تراث بلادنا وآثارها.

كما أكدت أهمية الوعى الأثرى فى بناء وعي الشباب بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر، والمواقع الأثرية والتراثية، وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم رؤية مصر في بناء مجتمع متحضر يحافظ علي تراثه وتاريخه، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت إن الإدارة تواصل سعيها نحو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السياحة التاريخية والتراثية من خلال إطلاق مبادرات مخصصة للأطفال والشباب تشجعهم على التعرف على تراث الآباء والأجداد وقيمهم العربية الأصيلة التي تعزز شعور الانتماء والفخر لديهم.

كما تناولت الحديث عن مخاطر التنقيب واضرارة على الآثار وعلى المجتمع.

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