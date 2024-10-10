بيومها العالمي.. إنارة 24 مستشفى ومركزا وتقديم 625 ألف خدمة طبية بـ«الصحة النفسية»

احتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي للصحة النفسية وذلك بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات تحت شعار “الصحة النفسية في مكان العمل”، علي مستوي المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في محافظات مصر، فى إطار اهتمام الدولة بالصحة النفسية وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والسكان.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم 624 ألف و929 خدمة طبية بالعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية فى مختلف تخصصات الطب النفسى وعلاج الإدمان وذلك منذ يناير 2024 حتى أكتوبر الجارى .

ومن جانبها أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن فعاليات الاحتفال بدأت منذ التاسع من أكتوبر، بإضاءة 24 مستشفى ومركزا للصحة النفسية في 15 محافظة، بالإضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة العلمية، التي تتضمن الندوات التثقيفية للمرضى وذويهم، إلى جانب إقامة الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والمسابقات التي تقدمها الأمانة للأطفال المترددين على العيادات بالمستشفيات.

وأضافت أن الفعاليات تضمنت عمل ندوات توعوية داخل عدد من مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية عن التدخين واضراره والمخدرات واخطارها على الفرد والمجتمع، بالإضافة لتصحيح مفهوم الوصمة عن المرض النفسي لما له من تأثير إيجابي في تغيير المفاهيم المغلوطة لدى الشباب والمجتمع.

وأشارت الدكتورة منن عبد المقصود، إلي تنظيم ماراثون للجري، في العديد من المحافظات تزامنا مع الاحتفال باليوم للصحة النفسية، شمل (مستشفى طنطا ، مستشفى دمياط، مستشفى بنها، مستشفى الخانكة ، مستشفى حلوان ، مستشفى الدميرة، مستشفى بنى سويف، مركز شبرا قاص، مستشفى عباس حلمى، مركز علوان ومباريات في كرة القدم للمرضى) .

يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية يوم 10 أكتوبر من كل عام، وتحرص وزارة الصحة والسكان، على الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين، من خلال تنظيم حملات وندوات دورية، تستهدف رفع الوعي النفسي لدى المرضى وأسرهم، بالإضافة إلى أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقدم خدمات واستشارات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، من خلال العيادات الخارجية أو العلاج في الأقسام الداخلية بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية التابعة للأمانة أو من خلال المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

‏https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

بالإضافة لحرص الوزارة الدائم على التوسع فى خدمات الصحة النفسية المقدمة ودمج خدمات الصحة النفسية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

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