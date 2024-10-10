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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: الاحتلال يضغط على اللبنانيين بالتهجير.. وحزب الله يمتلك قدرات عسكرية قوية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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قال العميد يوسف الجدم، خبير عسكري واستراتيجي، إن إسرائيل حققت ما حققته على الأراضي اللبنانية بواسطة سلاح الطيران والغارات الجوية، فضلا عن اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لكل القادة البارزين في حزب الله اللبناني.

وأضاف «الجدم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال عملت على هدم المباني والقرى والمدن، موضحًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجرت السكان من مساكنهم.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال تضغط بشكل هائل على المجتمع اللبناني، إذ أن الحدود الجنوبية اللبنانية تتلقى كما هائلا من الصعوبات، إلى جانب الخسائر البشرية والضربات الصاروخية.

وتابع: «إنجازات دولة الاحتلال في الأراضي اللبنانية تتلخص في الاغتيال لقادة حزب الله، وتهجير ونزوح اللبنانيين من منازلهم، وإسرائيل موفقة في عمليات الاغتيال لأنها تملك سيطرة جوية مطلقة، فضلا عن  نجاحها في المجال الاستخباراتي لا سيما الأجهزة الاستخباراتية التي زرعتها بين إيدي حزب الله».

وأوضح أنه منذ 2015 وهناك معلومات استخباراتية عن حزب الله، ومعلومات كاملة إلكترونية تصل من خلال أجهزة الاتصال الخاصة بالحزب إلى دولة الاحتلال، لذا تسهل عملية الاغتيالات على قوات الاحتلال، ولكن حزب الله يمتلك قدرات عسكرية قوية والقضاء عليه شبه مستحيل.

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