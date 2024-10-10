رئيس منتخب السويس يكرم عضو دعم النادي بلاعبين جدد في قطاع الناشئين

كرم المحاسب أسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس، أحد اعضاء الجمعية العمومية بالنادي محمود رسلان، لمساهمته فى دعم النادي بلاعبين جدد فى القطاع الناشئين مواليد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩ .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس نادي السويس مع عضو الجمعية العمومية بمقر النادي ، اليوم الخميس ، بحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة ومحبي الفريق الازرق .

حصل نادي السويس علي الاستغناء الخاص لعدد اثنين من اللاعبين قادمين من نادي أنابيب البترول لصفوف قطاع النائشين وهم اللاعب محمد شعبان عبد الله ٢٠١١ واحمد خالد احمد ٢٠٠٧ ، عقب دفع كافة المتطلبات المادية لنادي البترولي من قبل عضو النادي.

ومن جانبه قال الكابتن اسامة الموشي، ان باب النادي مفتوح لابنائه المخلصين للوقوف بجانبه من اجل الارتقاء بيه ورفع اسم السويس فى كافة المسابقات التى يشارك فيها ، لافتا الى ان مجلس الإدارة حريص جدا على الاهتمام بقطاع النائشين وتوفير كافة متتطلباته لانه يعتبر نوه الفريق الاول .

واضاف الموشي فى تصريحات صحفية له اليوم، ان محمود رسلان عضو الفريق ساهم أيضا من قبل فى تدعيم قطاع الناشئين باثنين لاعبين من نادي النوبة.