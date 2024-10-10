رئيس لجنة جائزة نوبل: تعاطف هان كانج مع حياة الضعفاء والنساء عزز فوزها

قال أندرس أولسون، رئيس لجنة جائزة نوبل، إن "تعاطف هان مع حياة الضعفاء، والنساء في كثير من الأحيان، ملموس، ويعززه نثرها المشحون بالاستعارات، إنها تتمتع بوعي فريد بالارتباطات بين الجسد والروح، والأحياء والأموات، وبأسلوبها الشعري والتجريبي أصبحت مبتكرة في النثر المعاصر".

ومن جانبه، قال السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية ماتس مالم بعد الإعلان عن فوز هان كانج، كاتبة كوريا الجنوبية، بجائزة نوبل فى الأدب عام 2024، إنه تمكن من التحدث مع هان كانج عبر الهاتف، "بدا الأمر وكأنها تعيش يومًا عاديًا، فقد انتهت للتو من تناول العشاء مع ابنها، ولم تكن مستعدة للإعلان عن أنها حصلت على الجائزة، لكننا بدأنا في مناقشة استعدادات حفل التكريم الذى سيقام خلال شهر ديسمبرالمقبل عندما سيتم منح هان جائزة نوبل".

من هي الكاتبة هان كانج؟

ولدت هان كانج سنة 1970 في مدينة كوانجو، إحدى أكبر مدن كوريا الجنوبية، والدتها هي الروائية هان سوينج وان، مؤلفة سلسلة القصص المصورة «الأميرة»، وشقيقها الكاتب هان دونج ريم، انتقلت هان جانج للعيش في العاصمة سول في سن الـ10 سنوات، ودرست الأدب الكوري.

وبدأت طريقها في مجال الكتابة مع الشعر، ونشرت 5 قصائد من بينها Winter in Seoul سنة 21993، ثم بدأت بكتابة القصص القصيرة، حيث فازت قصتها The Scarlet Anchor في مسابقة Seoul Shinmun الأدبية. وفي 2005 فازت أيضا بجائزة Yi Sang Literary، كذلك نالت جائزة Today’s Young Artist سنة 2000، وجائزة الأدب والرواية الكورية في دورتها الـ25، عن رواية Baby Buddha، بالإضافة للعديد من الجوائز الأخرى.

وفى سن الـ45 سنة، قامت "كانج" بتدريس الكتابة الإبداعية في معهد سول للفنون، انعكس اهتمامها بالفن، إلى جانب كونها موسيقية، على أعمالها الأدبية. صدر لها 7 كتب، ترجم 3 منها إلى الإنجليزية، أحدها رواية The vegetarian، الفائزة بجائزة مان بوكر، والرواية تدور حول زوجة مطيعة تعاني من كوابيس متكررة، تقرر التمرد على أعراف مجتمعها وتتخلى عن أكل اللحوم، الأمر الذي يثير مخاوف أسرتها من أنها تعاني من مرض عقلي.

وترجمت لها الكاتبة ديبورا سميث، وهي بريطانية تبلغ من العمر «28 عاما»، الرواية إلى الإنجليزية، وتقاسمت هان وسميث جائزة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني «72 ألف دولار» بالتساوي.