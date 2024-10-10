الصحة اللبنانية: استشهاد 5 مسعفين في غارة إسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد 5 مسعفين في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، استشهد لبناني وأصيب ستة آخرون بجروح نتيجة غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مناطق مختلفة في البقاع والجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارات استهدفت بلدة سحمر في محافظة البقاع، مما أدى إلى سقوط شهيد. كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة في منتصف الليل استهدفت بلدة المطرية جنوبي لبنان، وأسفرت عن إصابة ستة لبنانيين، أحدهم حالته خطيرة.

وفي سياق متصل، استمر الطيران الحربي الإسرائيلي في تنفيذ غارات على بلدات البرج الشمالي، الرمادية، الشعيتية، المعشوق، والخيام في جنوب لبنان. وأسفرت غارة على بلدة بوداي في البقاع عن استشهاد خمسة مواطنين وعدد من الجرحى.

إضافة إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني استشهاد خمسة من المسعفين ورجال الإنقاذ في مركز صور الإقليمي، نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت المركز في بلدة دردغيا أثناء تواجدهم هناك.