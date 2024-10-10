إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق سنورس الفيوم الزراعي

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع أخرى ميكروباص بطريق الفيوم سنورس الزراعي عند مدخل مساكن ميمنه بدائرة مركز سنورس بالفيوم ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطهة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم سنورس الزراعي عند مدخل مساكن ميمنة بدائرة القسم، ووجود مصابين

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين حدوث التصادم نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطرة على السيارتين فاصطدما ببعضهم مما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.