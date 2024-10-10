"يونيفيل" تعلن عن سلسلة اعتداءات إسرائيلية على مقرها في الناقورة

أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الخميس، أن مقراتها ومواقع قريبة في جنوب لبنان تتعرض لقصف متكرر، في ظل التصعيد الأخير على طول الخط الأزرق.

وأفادت اليونيفيل في بيان لها بأن اثنان من أفرادها أصيبا بنيران دبابة إسرائيلية، كما أوضحت أن التصعيد الأخير أدى إلى تدمير واسع النطاق في المدن والقرى جنوب لبنان، مع استمرار إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، بما في ذلك المناطق المدنية، مشيرةً إلى توغلات إسرائيلية في الناقورة ومناطق أخرى، حيث اشتركت قوات الاحتلال مع عناصر حزب الله.

وفي تفاصيل الحادث، ذكرت اليونيفيل أن جنديين من حفظة السلام أصيبا جراء قصف دبابة ميركافا تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على برج مراقبة في مقرها بالناقورة، ما أسفر عن إصابتهما، لكن لحسن الحظ لم تكن الإصابات خطيرة، وتُعالج العناصر في المستشفى.

كما أفادت اليونيفيل أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على موقع الأمم المتحدة 1-31 في رأس الناقورة، ما ألحق أضرارًا بالآليات ونظام الاتصالات، وتم رصد طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي تحلق داخل الموقع.

وأشارت اليونيفيل أيضًا إلى أن الجنود الإسرائيليين عمدوا إلى استهداف كاميرات مراقبة حول الموقع، ما أدى إلى تعطيلها، وأطلقوا النار على نقطة مراقبة تابعة للأمم المتحدة 1-32A في رأس الناقورة، ما ألحق أضرارًا بالإضاءة ومحطة إعادة الإرسال.

وفي ختام البيان، ذكرت اليونيفيل أن عليها تذكير قوات الاحتلال الإسرائيلي وجميع الأطراف المعنية بالتزاماتهم لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم، واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات، مؤكدةً أن أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701.