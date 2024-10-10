تفاصيل حوار البطريرك مار اغناطيوس مع الراديو الكاثوليكي الفرانكوفوني في بلجيكا

أجرى البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، مقابلة وحديثاً للراديو الكاثوليكي الفرانكوفوني في بلجيكا RCF، وذلك خلال زيارته الراعوية إلى رعية سيّدة النجاة في بروكسيل - بلجيكا.

وتناول في حديثه الذي جاء باللغة الفرنسية تاريخ الكنيسة السريانية الكاثوليكية وواقع انتشارها في بلاد الشرق وعالم الانتشار، لا سيّما في أوروبا، متوقّفاً عند زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى بلجيكا، ومتطرّقاً إلى أبرز تحدّيات الخدمة الروحية والراعوية، وإلى أهمّية الشبيبة في حياة الكنيسة.

وتناول مشاركته في سينودس الأساقفة الروماني في الفاتيكان، خاصّةً أنّه عضو في المجلس الإعدادي والتحضيري للسينودس ممثّلاً الكنائس الكاثوليكية الشرقية.

كما تحدّث عن الأوضاع الراهنة في لبنان حيث تدور الحرب وحيث القتل والدمار والخراب والأزمة الاقتصادية الخانقة، وفي الأراضي المقدسة، وسوريا والعراق ومنطقة الشرق الأوسط عامّةً، داعياً إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وسائر أعمال العنف، وإلى إخلال السلام والأمان في العالم بأسره.

حاور البطريرك في هذا الحديث والمقابلة Christian CANNUIYER رئيس منظّمة Solidarité-Orient.