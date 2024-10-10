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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

للمرة الثانية.. حزب الله يستهدف قوات الاحتلال في رأس الناقورة برشقة صاروخية

حزب الله
حزب الله
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قال حزب الله، اليوم الخميس، إننا استهدفنا قوة للاحتلال أثناء محاولتها مجددا سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة برشقة صاروخية، حسبما افادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق ذاته، أعلن حزب الله، اليوم، عن استهداف دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة، ما أدى إلى احتراقها وتدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح، كما أعلن قصفه تجمعًا لجنود الاحتلال في بيت هيلل برشقة صاروخية.

وأقرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بمقتل أحد جنودها وإصابة آخر في المعارك الدائرة عند الحدود مع لبنان.

منطقة رأس الناقورة حزب الله رشقة صاروخية