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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

اليوم.. المركز الثقافي القبطي ينظم مؤتمرًا حول مجمع نيقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ينظم مساء اليوم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي المؤتمر السنوي تحت عنوان «مجمع نيقية ... كتابيًا، تاريخيًا، سياسيًا، قانونيًا» وذلك تحت رعاية الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ويقام المؤتمر بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام متالية بدءًا من اليوم إلى يوم السبت القادم،  وأوضح المركز الثقافي اليوم في بيانه على مواقع التواصل الإجتماعي  أنه سيتم نقل المؤتمر على الهوا مباشرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف، ان المؤتمر يأتي بالاشتراك مع مركز البابا شنودة الثالث للتاريخ الكنسي بكنائس وسط القاهرة ومعهد الدراسات القبطية

 

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