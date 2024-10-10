باحث: نتنياهو يسعى لإعادة تشكيل الشرق الأوسط دون الاكتراث بمصالح شعبه

قال مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي من رام الله، إن الاحتلال الإسرائيلي زاد من التصعيد العسكري في شمال قطاع غزة، خاصة بعد التصعيد بالجبهة الشمالية مع لبنان، مشيرا إلى أن الاحتلال يمارس ضغوطا كبيرة على القطاع من خلال الحصار المطبق على منطقة الشمال وقطع المساعدات عنهم، إلى جانب فصل الشمال عن الجنوب، وهذه كانت خطة الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند.

وأضاف «حرفوش»، خلال لقائه عبر قناة القاهرة الإخبارية: «شهدنا بالأمس وأول أمس المطالبة بإخلاء المستشفيات في هذه المناطق بالإضافة إلى ذلك العملية العسكرية المتواصلة في قطاع غزة» مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإعادة تشكيل الشرق الأوسط دون الاكتراث بمصالح الشعب الإسرائيلي.

وتابع، أنه برغم مرور عام على الحرب على قطاع غزة، إلا أن قوات الاحتلال مازالت تمارس عملياتها العسكرية من أجل التطهير العرقي والإبادة الجماعية والمجازر اليومية، مؤكدا أنه يوجد أي جهة أو منشأة سلمت من أعمال الاحتلال الوحشية.