بالصور.. رئيس الوزراء يتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي ويشيد بجودة الخدمات المقدمة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمجمع الأقصر الطبي الدولي؛ إذ تأتي محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى للمنظومة.

رئيس الوزراء يشيد بالجهود المبذولة في مجمع الأقصر الطبي

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهد الكبير المبذول في مجمع الأقصر الطبي الدولي، ومستوى الأطباء، وجودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة وسائر محافظات الصعيد بوجه عام.

وأكد أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ولدينا توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد البرعي، رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على فرع الأقصر، والدكتور محمد العقبي، مدير المجمع.

وفيما يتعلق بمجمع الأقصر الطبي الدولي، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار: أن المجمع يعد أحد المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، كما أنه يعتبر صرحا طبيا جديدا يضاف إلى منظومة الرعاية الصحية في مصر؛ لتقديم خدمات علاجية متميزة بجودة عالمية لأهالي الصعيد بشكل عام وأهالي محافظة الأقصر بشكل خاص باعتبارها أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بصعيد مصر، مشيرا إلى أن تكلفته تقدر بنحو مليار و600 مليون جنيه.

وخلال تجوله في أقسام المجمع الطبي، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور أحمد السبكي، أشار خلاله إلى أن المجمع الطبي يتضمن أربع مراحل تم الانتهاء من مرحلتين، وجار استكمال المراحل المتبقية، كما استمع لشرح الدكتور أحمد البرعي مكونات وأقسام مجمع الأقصر الطبي الدولي.

كما اطلع رئيس الوزراء أثناء زيارته للمجمع على ملفات التحول الرقمي بداخل المجمع الطبي، ومراحل التسجيل للمواطنين، والخدمات الصحية، وطرق متابعة المريض لحالته الصحية داخل أي فرع من فروع التأمين الصحي المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل بدون التقيد بفرع معين، من خلال ملفه الإلكتروني المقيد بسجلات المجمع.

جولة المجمع الطبي (1)

جولة المجمع الطبي (2)

جولة المجمع الطبي (3)

جولة المجمع الطبي (4)

جولة المجمع الطبي (5)

جولة المجمع الطبي (6)

جولة المجمع الطبي (7)

جولة المجمع الطبي (8)