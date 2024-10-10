حامد عبد الصمد عن الفائزة بجائزة نوبل: امتداد طبيعي لمدرسة "موراكامي"

هنأ الكاتب والروائى حامد عبد الصمد، المصرى الألمانى، الشعب الكورى، لفوز الكاتبة الكورية هان كانج بجائزة نوبل للأداب لعام 2024، مؤكدًأ انها اول مرة فى تاريخ كوريا.

وقال "عبد الصمد" فى منشور عبر حسابه على "فيس بوك"، إن الكاتبة هان كانج هى امتداد طبيعى للكاتب هاروكى موراكامى، حيث تشابه فى مدرسته وأسلوبه وتركيزهما على موضوع الوحدة والعزلة الانسانية وإضفاء هالة ميتافيزيقية روحانية على الفن.

وأضاف الكاتب المصري الألمانى: " كما يتشابهان في خلق مشاهد جنسية غرائبية ممتدة. الاثنان متشابهان في أسلوب السرد وبناء العوالم، مع الفرق أن موراكامي يركز على عوالم الرجال أكثر، في حين تغوص كانج في عالم المرأة خاصة فيما يتعلق بمشاكلهن مع أجسادهن وطعامهن وصحتهن النفسية. أرى أن كانج امتداد طبيعي لموراكامي ومدرسته، لكن أسلوبها أكثر شاعرية من موراكامي ومواضيعها أكثر عصرية وواقعية".

وأشار حامد عبد الصمد الى انه قرأ روايتين لهاروكى موراكامى هما "موت الكومانداتور"، و"المدينة وحوائطها اللامتناهية" منذ حوالى 6 أشهر، ثم قرأ روايتين للروائية الكورية هان كانج، وهما "النباتية"، و "يداك الباردتان"، موضحًأ التشابه الكبير فى اسلوبهما.