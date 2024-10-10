في ممر شرفي.. محافظ دمياط يحتفل بأبطال أكتوبر

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الخميس ، احتفالية بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، بكوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة" ، جاءت بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف.

وجاءت الاحتفالية بالتعاون بين مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي و الأوقاف وهيئة قصور الثقافة و إدارة السياحة وإدارة الكوبرى وفى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتضمنت فاعليات حول عرض فيلم تسجيلى عن انتصارات أكتوبر و عروض فنية قدمها طلاب مدرستى الأمل للصم والبكم والتربية الفكرية، ومدرسة طيبة الرسمية المتميزة ، وعقد ورش عمل عن انتصارات أكتوبر بمشاركة مديرية التربية والتعليم.

وألقى محافظ دمياط كلمة رحب خلالها بجميع الحضور وتوجه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر الكريم بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، كما وجه رسالة شكر واعتزاز لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ، عيون مصر الساهرة وحصنها المنيع للدفاع عن استقرارها وأمنها ، والذى ساهم فى تحقيق خطة الدولة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والتى طالت أرجاء مصر لنشهد انطلاقة جديدة لإنجازات ومشروعات قومية حققتها الدولة خلال السنوات الأخيرة فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

ووجه "المحافظ " التحية الى أرواح شهداء مصر الأبرار من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وأبطال مصر من مصابى العمليات الذين ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والفداء

وتضمن الاحتفال تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء محافظة دمياط وقام اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة بتسليم شهادات تقدير مقدمة من القوات المسلحة عرفانا وتقديرا من الوطن