ريال مدريد يقترب من إنهاء التعاقد مع راؤول جونزاليس

كشفت بعض التقارير الإسبانية، اليوم الخميس، أن ريال مدريد يتجه لإنهاء تعاقده مع راؤول جونزاليس من تدريب فريق "كاستيا".

وأخبر ريال مدريد، هدافه واسطورته السابقة راؤول جونزاليس، بأن الموسم الحالي سيكون الأخير له كمدرب للفريق الرديف "كاستيا"، حسبما كشفت صحيفة "ماركا".

وكانت بداية راؤول جونزاليس مع التدريب، كانت مع فريق ريال مدريد تحت 19 عاما، وسرعان ما صعد إلى تدريب فريق الكاستيا بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا للشباب، وفي وقت ما كان مرشحا محتملا لتولي تدريب الفريق الأول.

وفشل راؤول فى الصعود بكاستيا إلى الدرجة الثانية، بعد أن كان قريبا في عدة مناسبات، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب، خاصة بعد موسم متوسط الأداء، ومع تواجد الفريق حاليا في منطقة الهبوط، لم تكن هناك مؤشرات على تحسن الأداء.

وتعد هذه هى السنة السادسة لراؤول كمدرب لكاستيا، ولكن لم ينجح سوى عدد قليل من اللاعبين في الوصول إلى الفريق الأول، ويرجع ذلك جزئيا إلى قلة اهتمام كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان بالاعتماد على اللاعبين الشباب.

ومن المتوقع أن يعرض على راؤول تولي دور إداري في الأكاديمية، أو قد ينضم إلى الطاقم الفني للفريق الأول، حيث يتمتع بعلاقة ممتازة مع أنشيلوتي، الذي طالب مؤخرا بتعزيز فريقه التدريبي.

ومن أحد العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على هذا التغيير، هو ألفارو أربيلوا، الذي يعتبر مرشحا لتولي تدريب الفريق الأول في المستقبل، بعد تحقيقه نتائج إيجابية مع فريقي تحت 17 عاما وتحت 19 عاما، ومن المتوقع أن يتولى مهام تدريب الكاستيا الصيف المقبل.