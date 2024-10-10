صديقة الأم .. حل لغز مقتل الطفلة "ساجدة" بالسلام

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى حل لغز مقتل الطفلة "ساجدة" بمنطقة السلام، وتبين أن رواء ارتكاب الواقعة صديقة والدتها ومسن.

كان قسم السلام ثان، قد تلقي بلاغًا من أهالي منطقة النهضة يفيد بالعثور على جثمان صغيرة مقتولة وبها آثار تعذيب، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتبين وجود جثة لطفلة تدعى “ساجدة” وبها آثار تعذيب داخل جوال، وبتكثيف الجهود تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على السيدة ومسن .

أشارت التحريات إلى أن صديقة والدة الطفلة بينها وبين الأم خلاف مالي قديم.

وفي يوم الحادث، توجهت الطفلة "ساجدة" لشراء بعض المستلزمات، وبينما كانت في طريقها، نادتها المتهمة إلى منزلها. وعندما نادت الأم على طفلتها، لم تكن تعلم أن ابنتها موجودة في منزل المتهمة، حاولت "ساجدة" الرد على نداء والدتها، إلا أن المتهمة قامت بكتم أنفاس الطفلة بعنف لمنعها من الاستجابة، مما أدى إلى إصابة الطفلة في فمها وجهازها التنفسي، توفيت الطفلة في الحال، فقامت المتهمة بوضعها داخل دولاب الملابس.

و حضر زوج المسن إلى المنزل وساعد في التخلص من الجثمان بوضعه في جوال وإلقائه أمام باب شقة مجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.