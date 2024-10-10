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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يتوغل في بلدة ميس الجبل.. وتطورات في محاولات التسلل برًا

قطاع غزة
قطاع غزة
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قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من حاصبيا، إن سبب الهدوء في العمليات العسكرية أو الغارات الجوية الإسرائيلية بالأمس وتراجع معدل الغارات كان بسبب المعارك الضارية  في مناطق مختلفة بالجنوب اللبناني جراء محاولات التوغل برًا التي نفذها جيش الاحتلال بالأمس الأربعاء.

وأضاف «سنجاب» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن محاولات التوغل البري التي حاول جيش الاحتلال تنفيذها عملت على تشكيل نقطة تحول في العمليات البرية، إذ أن جيش الاحتلال توغل ولأول مرة في بلدة ميس الجبل على أكثر من محور، فضلا عن الاشتباكات العنيفة التي دارت لعدة ساعات بالأمس.
ولفت إلى أن  اليوم الخميس عادت الغارات الجوية الإسرائيلية بعنفها على مختلف المناطق، متابعًا: «بلدة الخيام تعرضت خلال الساعات الماضية إلى أكثر من ست غارات جوية إسرائيلية، بالإضافة إلى بلدة دبين في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني».

وأشار إلى أن هناك عمليات عسكرية وغارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في قضاء سور بمحافظة الجنوب، إلى جانب أن هناك تطور لافت لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة التسلل برًا عبر موقع الناقورة في الجنوب اللبناني عبر قوة عسكرية كبير من قوات المشاة.

الاحتلال بلدة ميس الجبل التسلل بر ا الغارات الجوية الإسرائيلية