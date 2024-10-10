أسرى قطاع غزة.. دليل دامغ على وحشية الاحتلال الإسرائيلي

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، التعامل الوحشي للاحتلال الإسرائيلي مع أسرى قطاع غزة، فمنذ عام والأسرى الفلسطينيون من قطاع غزة، وبينهم أطفال ونساء يقدر عددهم بآلاف حسب المؤسسات الحقوقية الدولية يعانون الويلات بمختلف أنواعها.

وأوضح التقرير، أنه لطالما نشر نادي الأسير الفلسطيني شهادات المعتقلين من غزة على يد قوات الاحتلال، والتي تعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية التي يتعرضون لها جراء عمليات التعذيب والتنكيل وظروف الاحتجاز المذلة.

ولفت التقرير، إلى أن الاحتلال لم يخفِ أو يحاول إخفاء جرائمه فلن ينسى العالم مشهدًا سجلته الذاكرة الإنسانية في ديسمبر الماضي للأسرى الفلسطينيين الجاثين على الأرض بعد أن جردتهم القوات من أغلب ملابسهم والتقطت لهم صور ومقاطع فيديو في جبلية والشجاعية.

وأشار التقرير، إلى أن هناك مشاهد أخرى وثقت أسرى فلسطينيين من غزة بعد تحررهم ووصولهم وهم في حالة مُذرية إلى رفح الفلسطينية لتلقي العلاج.

وأَضاف التقرير، أنه بموازاة حرب الإبادة على غزة يشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا أخرى على الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومنذ السابع من أكتوبر والاحتلال يزج بالفلسطينيين في السجون ضمن سياساته الانتقامية من بينهم كبار في السن.