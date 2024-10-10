محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بالهرم والعمرانية للتصالح بمخالفات البناء

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بعدد من أحياء المحافظة حيث تابع المحافظ استقبال المواطنين من المترددين على المراكز والإجراءات المتبعة من قبل العاملين بها لبحث طلباتهم والبت بها.

وشملت جولة المحافظ المراكز التكنولوجية بأحياء الهرم والعمرانية والتي استمع خلالها المحافظ لآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم وسرعة البت بالطلبات المتقدمين بها للتصالح في مخالفات البناء.

وإستمع المحافظ لبيان من رؤساء المراكز التكنولوجية حول إجراءات تسجيل الطلبات بالمنظومة الإلكترونية مؤكدا على رؤساء الأحياء بضرورة توفير كافة الامكانات المطلوبة للحفاظ على مستوى الكفاءة والفاعلية وسرعة تسجيل البيانات الخاصة بكافة الطلبات على المنظومة أولا بأول.

ورافق المحافظ، هند عبدالحليم نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم وأحمد جلال رئيس حى العمرانية.