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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مطلوب جنائيا لتنفيذ 102 حكم قضائي ببولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد الأشخاص مطلوب جنائيا لتنفيذ 102 حكم قضائي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، مفادها تواجد أحد الأشخاص مطلوب جنائيا لتنفيذ 102 حكم قضائي بدائرة القسم، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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