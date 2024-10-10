ختام برنامج لتأهيل 200 خريج بمهارات الحاسب واللغة الإنجليزية ببنبان

شهد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، الحفل الختامى لبرنامج "معارف" الذى نظمته جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان، بالتعاون مع المجلس العربى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، لتعليم مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى والذى تم تنفيذه بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأسوان، واستفاد منه 200 متدرب من أبناء قرى بنبان والرقبة والمنصورية بمركز دراو بأسوان .

شهد الحفل الخاتمى الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور حسام سلطان مدير جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، والدكتور ياسر دهب نائب رئيس الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

برنامج "معارف" الذى نفذته جمعية مستثمرى الطاقة يأتى مواكبا مع توجيهات الرئيس لتعزيز فرص تمكين الشباب

وأكد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ اسوان، فى كلمته أن برنامج "معارف" الذى نفذته جمعية مستثمرى الطاقة يأتى مواكبا مع توجيهات الرئيس السيسى لتعزيز فرص تمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، من خلال دعم المبادرات المجتمعية التى تهدف إلى تحسين البيئة الإقتصادية وتوفير فرص عمل تتناسب مع السوق المحلى والوضع الإقتصادى الحالى، فضلا إلى تحقيق القيمة المضافة للإقتصاد تواكبا مع إنطلاق الجمهورية الجديدة.

وقال إن جمعية مستثمرى الطاقة تجسد ملحمة حقيقية للتعاون البناء مع جهود المحافظة والتى تسعى إلى للوصول إلى التنمية المستدامة والمنشودة وتحقيق طموحات عاصمة الشباب و الإقتصاد الأفريقى.

من جهته ثمن المهندس هشام الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، الجهود المبذولة فى تنفيذ برنامج "مهارات " لتعليم مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى لأبنائنا المتدربين بقرى بنبان والمنصورية والرقبة، لتأهيلهم لسوق العمل، فى إطار الدور الذى تقوم به جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية، من أجل الإرتقاء بالمستوى المهارى والمعرفى لشباب قرى غرب دراو بأسوان، والذى يأتى مواكبا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان .

وأكد أن المشاركين فى البرنامج التدريبى أثبتوا إلتزامهم وإجتهادهم مما يعكس رغبتهم القوية فى تطوير مهاراتهم للإلتحاق بسوق العمل، متمنيا للجميع أن يكونوا قد حققوا الفائدة المرجوه من البرنامج، وأن الجمعية ستدعم تلك الجهود لمواصلة التعلم والتطوير ، موجها التحية والتقدير للمساهمين فى إنجاح البرنامج من الجهات الشريكة .

بدوره هنأ الدكتور حسام سلطان الرئيس التنفيذى لجمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان، خريجين برنامج " معارف" على إنتهاء مدة البرنامج وحصولهم على شهادة معتمدة من الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وقال أن البرنامج يأتى ضمن سلسة من البرامج والمشروعات التى تنفذها جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية بتمويل من الشركات العاملة فى مشروع بنبان للطاقة الشمسية.

وأشاد بروح التعاون الوثيق مع محافظة أسوان ممثلة فى محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ونائبه المهندس عمرو لاشين، بالإضافة إلى جامعة أسوان الشريك الأساسى وبيت الخبرة فى المجالات الفنية والعلمية المختلفة، إلى جانب مديرية التربية والتعليم التى تعاونت معنا فى تنفيذ برنامج معارف، وتقديم المنح الدراسية ، وفى مجالات التعليم الفنى وعدد من الجهات الأخرى الشريكة.

وقالت مروة البنا المستشار الإعلامى لجمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، أنه منذ إنشاء الجمعية فأنها تلعب دورا بارزا لخدمة مجتمع قرى غرب دراو، من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات الهادفة إلى الوصول إلى كافة شرائح المجتمع ، فى مختلف المجالات التنموية، من بينها قطاع التعليم والتمكين الإقتصادى والصحة، والتى كان اخرها إنشاء وحدة للغسيل الكلوى بقرى بنبان للتخفيف عن كاهل المرضى لخدمة 34 الف مريضا بمستشفى بنبان قبلى

وأشادت فى هذا الإطار بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمجلس القومى للمرأة فى إستخراج 500 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا، ومديرية التضامن الإجتماعى الجهة الداعمة، إلى جانب القيادات الطبيعية بقرى بنبان والمنصورية والرقبة الشريك الأساسى فى تحقيق النجاحات على أرض الواقع.

وفى سياق متصل سلم نائب محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين والدكتور حسام سلطان المدير التنفيذى لجمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، سيارة كسح صرف صحى مهداه من الجمعية، لخدمة مدينة ومركز دراو والقرى المحيطة بمحطات الطاقة الشمسية ببنبان، وخدمة القطاع الطبى بهذه القرى.

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