تحرير 173 محضر مخالفات صحية والتحفظ على مواد غذائية فاسدة ببني سويف

أوضح التقرير الذي عرضته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، على محافظ بني سويف، أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة رقابة ميدانية حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بدائرة مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 173 محضرا شملت (100 لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، و64 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و9 محاضر لمخالفات بيئية وتجارية).

كما رصدت الحملات 6 منشآت مخالفة لإدارتها بدون ترخيص، وتم التحفظ على 192 كجم مواد غذائية، و44 لتر عصائر ومشروبات غير صالحه للاستهلاك الآدمي ومتغيرة في خواصها الطبيعية وسحب 12 عينة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة، كل من الدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.