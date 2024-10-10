مديرة مدرسة بالأقصر لـ«رئيس الوزراء»: استراتيجية التعليم خفضت حدة الكثافات الطلابية

أكدت منال فهمي، مديرة مدرسة الثانوية بنات بمدينة الأقصر، خلال مرافقتها لجولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمدرسة، اليوم الخميس، أن تطبيق العديد من الإجراءات ساهم فى التخفيض من حدة الكثافات الطلابية، وكذا سد العجز فى عدد المعلمين، وهو ما ساهم بشكل كبير فى عودة الكثير من الطالبات للمدرسة وانتظامهن بها.

وأوضحت منال، أن ما يتم تطبيقه من إجراءات وتنوع فى العديد من الأنشطة والفعاليات التى يشارك بها الطلاب، لاقى إشادة من جانب أولياء الامور، حيث أدى تخفيف الضغط عن كاهلهم فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، وذلك من خلال تنفيذ المدرسة لعدد من المجموعات المدرسية المخفضة خلال الفترات المسائية بالمدرسة.

وقدمت منال فهمي، مديرة المدرسة، شرحا مفصلا لرئيس مجلس الوزراء ومرافقوه حول المدرسة ومكوناتها، حيث أوضحت أن المدرسة مزودة بشاشات تفاعلية في كل الفصول، وبها معمل للحاسب الالي، ومكتبة، وأنها تضم 1529 طالبة، موزعين على 32 فصلا، بمتوسط كثافة 48 طالبة بالفصل الواحد، وذلك في ضوء تطبيق العديد من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مشكلة زيادة الكثافة الطلابية، وهو ما ساهم فى التخفيف من حدة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتحقيق الاستفادة بشكل أكبر للطالبات، حيث كان عدد الفصول قبل تطبيق الإجراءات يصل إلى 27 فصلا، بمتوسط كثافة 60 طالبة بالفصل الواحد.

طالبات مدرسة ثانوي بالأقصر يشيدون بالاستراتيجية الجديدة للتعليم

من جانبهن، أشاد الطالبات بأحد فصول الصف الثاني الثانوي، بكثافة الطالبات داخل الفصل والتي انخفضت بنسبة تقترب من الـ50% مقارنة بالعام الماضى، حيث كانت تصل كثافة الفصل إلى 70 طالبة، كما اشادت الطالبات بالاستراتيجية الجديدة للتعليم، ودخولهن العام الدراسي على كثافات اقل مما يسهم فى زيادة حجم الاستفادة والتحصيل للمواد التعليمية.