غدًا.. ضعف المياه عن مدينة الفشن ببني سويف وضواحيها لانقطاع الكهرباء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أنه نظراً لقيام شركة الكهرباء بأعمال صيانة تستلزم قطع التيار عن مدينة الفشن، فقد تقرر ضعف المياه عن مدينة الفشن وضواحيها ، غدا الجمعة 11 أكتوبر 2024 ، اعتبارًا من الساعة 6 صباحا وحتى 12 ظهر اليوم نفسه.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة بسبب قطع شركة الكهرباء للخدمة لإجراء أعمال صيانة بالشبكة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة. كما نوهت عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.