محافظ بني سويف يوجه بتعظيم الاستفادة من "مشروعك" بعد تمويل 16.5 ألف مشروع

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأن عدد المشروعات التي تم تمويلها"عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"قد وصل إلى ما يقرب من 2 مليار و500 مليون جنيه، والتي استفاد منها 16 ألفا و 504 مشروعات، وفرت أكثر من 26 ألفا و819 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى نهاية يوليو من العام الجاري 2024.

وأكد المحافظ أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وعدد من البنوك الوطنية المشاركة في المبادرة، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

وجاء ذلك خلال مناقشته تقرير شهر سبتمبر 2024 الذي أعدته الأستاذة نهى محمد "مديرمشروعك"على مستوى المحافظة، والذي أكدت من خلاله استمرار التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

وأشارت "نهى" إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المبادرة.