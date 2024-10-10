إدراج 4 من علماء الجامعة الألمانية بقائمة ستانفورد لأفضل 2% في العالم

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية قائمتها المتضمنة اختيار أفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات لعام 2024، وطبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية للعلماء.

حيث تضمنت القائمة أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الألمانية بالقاهرة ثلاثة بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وهم الدكتور أشرف عبادي، والدكتور محمد زكريا جاد، والدكتور داريوس زلوتوس، والدكتور وسيم جوزيف ألكسان، بقسم الاتصالات بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وأعربت الجامعة الألمانية بالقاهرة عن فخرها بعلمائها، مقدمة لهم التهنئة بهذه المناسبة العلمية العالمية بتقديم نبذة عن السيرة العلمية لهم كالتالي:

الدكتور محمد زكريا جاد

حصل الدكتور جاد على جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2024 والتي جاءت تتويجًا لجهوده العلمية والبحثية والمجتمعية الوطنية المخلصة، كما حصل على جائرة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية لسنة 2002 ونُشر له 113 بحثًا في مجلات دولية محكمة، وألف 8 إصدارات عن دور نشر دولية، وألقى عددا من المحاضرات، واستعرض ملصقات بحثية في 129 مؤتمرًا دوليًا، وأشرف على أكثر من 60 رسالة ماجستير و دكتوراه.

وأتم العديد من المشاريع البحثية لمؤسسات مصرية ودولية، وشارك في عضوية مجالس تحرير العديد من المجلات العلمية الدولية والمؤسسات العلمية، وعضوية مجالس إدارة مؤسسة مارك البحثية وهيئة الدواء المصرية، إضافة إلى عضويته في اللجنة العليا لإعداد الدستور الدوائي المصري، واللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بأكاديمية البحث العلمي والمشاركة في لجان تحكيم منح جوائز محلية ودولية، وعمل الدكتور جاد بالجامعة لمدة 17 عاما كأستاذ الكيمياء الحيوية وعميد سابق لكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وحاليًا وكيل كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الألمانية بالقاهرة، كما سبق له العمل كأستاذ بجامعات القاهرة وعين شمس و6 أكتوبر.

الدكتور أشرف عبادي

وأدرج الدكتور أشرف عبادي، اسمه في قائمة أفضل 2% من علماء العالم في القائمة المهنية للعام الخامس على التوالي ويعمل بالجامعة الألمانية بالقاهرة منذ أكثر من 17 عامًا، حيث تدرج في المناصب العلمية بالكلية فشغل منصب عميد كلية الصيدلة لمدة 5 سنوات ووكيلًا لها، وحاليًا يشغل منصب رئيس قسم الكيمياء الصيدلية، كما عمل كأستاذ وأستاذ زائر في جامعة القاهرة وجامعة الملك سعود وجامعات المانية متعددة، كما أنه منسوب لمؤسسة الكساندر فون همبولت العريقة، إضافة لكونه محكم وعضو مجلس تحرير مجلات علمية مرموقة، وعمل كمحكم لمشروعات أوروبية وإقليمية ومحلية.

ونال جوائز الدولة لمرات عديدة منها جائزة التفوق العلمي في العلوم الطبية لعام 2022 من أكاديمية البحث العلمي، وله اكثر من 120 بحثًا علميًا منشور محكم بجانب إشرافه على أكثر من 100 رسالة ماجستير ودكتوراه، وهو عضو اللجنة الوطنية للأدوية بأكاديمية البحث العلمي، وعضو المجلس العلمي لشعبة المناعة وتطبيقات الدواء بمعهد تيودور بلهارس.

الدكتور داريوس زلوتوس

ويعمل الدكتور زلوتوس بالجامعة منذ عام 2008 بقسم الكيمياء الصيدلية، مؤلف ومشارك في تأليف أكثر من 60 منشورًا في مجلات علمية محكمة في الكيمياء العضوية والطبية والصيدلانية بما في ذلك مجلة الكيمياء الطبية، والمجلة البريطانية لعلم الأدوية، ومجلة المنتجات الطبيعية ودورية تقارير المنتجات الطبيعية.

إضافة إلى أنه عضو في هيئة تحرير مجلة Journal of Pineal Research هي مجلة علمية محكمة تغطي الأبحاث حول الغدة الصنوبرية ومنتجاتها الهرمونية خاصة الميلاتونين، وعضو في الاتحاد الدولي للصيدلة الأساسية والسريرية IUPHAR، واللجنة الفرعية لمستقبلات الميلاتونين، وعضو سابق في لجنة الاختيار التابعة للهيئة الالمانية للتبادل العلمي (DAAD) في مصر التي تقدم منحًا دراسية لأبحاث الماجستير والدكتوراه الألمانية - المصرية منذ عام 2009، ترتكز ابحاثه على الروابط الفرعية الانتقائية وثنائية التكافؤ لمستقبلات الميلاتونين والأسيتيل كولين والجليسين والعوامل الهجينة المضادة للأورام السرطانية.

الدكتور وسيم ألكسان

ويعمل الدكتور وسيم ألكسان بالجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) منذ أكثر من 14 عاما، وحاليًا هو أستاذ مساعد في كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات، حيث يدُرس مقررات متنوعة تتعلق بالاتصالات اللاسلكية، والتضمين والترميز، ونظرية المعلومات، وتصميم الدوائر الكهربائية والرقمية، والرياضيات، كما أنه معد ومشارك في أكثر من 100 مقالة علمية منشورة ومحكمه وأوراق بحثية في مؤتمرات جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE.

كما أن الدكتور ألكسان عضو (senior member) في جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE ، وعضو (professional member) في الجمعية الأمريكية للحوسبة (ACM) وقد حصل على جائزة أفضل ورقة بحثية في المؤتمرين الـ19 والـ 26 لمعالجة الإشارات والخوارزميات والهندسة والترتيبات والتطبيقات، التي نظمتها IEEE SPA'2015) وSPA'2023 على التوالي)، في بوزنان ببولندا، وجائزة كاتب العام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2019؛ وجائزة أفضل ملصق في المؤتمر الوطني الـ37 لعلوم الراديو الذي نظمته IEEE في القاهرة، مصر عام 2020.

ويشارك الدكتور ألكسان كمحرر أكاديمي لمجلة IET Computers & Digital Techniques، ومحرر ضيف لمجلة Discover Imaging التي تنشرها Springer Link، بالإضافة إلى ذلك، يعمل الدكتور ألكسان كمحكم وعضو في اللجنة البحثية والفنية للعديد من المجلات والمؤتمرات الدولية التابعة لـ جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، ومؤسسة الهندسة والتكنولوجيا The IET، وشبرنجر Springer والسيفير Elsevier، وتتمحور اهتماماته البحثية في مجالات الاتصالات اللاسلكية، وأمن المعلومات، ومعالجة الصور والإشارات، والنمذجة الرياضية، وتعليم الهندسة وأشرف الدكتور وسيم ألكسان على أكثر من 12 رسالة ماجستير ودكتوراه.

يذكر أن الدكتور وسيم حصل على درجة البكالوريوس عام 2010 من الجامعة الألمانية بالقاهرة والماجستير عام 2012 والدكتوراه في هندسة الاتصالات عام 2017 وعلى ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) عام 2019، وماجستير في إدارة التعليم العالي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) عام 2024، وحاليًا يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال بالجامعة الألمانية بالقاهرة.

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