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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى لطفي يستقر على 15 لاعبا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشاطئية

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية
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استقر مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية علي اختيار قائمة تضم 15 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر أن تستضيفها مصر في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الحالي.

وتضم القائمة كلا من:
فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد ، ابراهيم حسن و أحمد حمدي
واللاعبين هم مصطفى احمد ،حسان محمد ، احمد الشحات ،مصطفى علي صاصا، هيثم عاطف ،حسام باولو ،عبد الرحمن حسن الشافعى، محمد عبد النبي لوحه، احمد سليمان. ايشا، إسماعيل بهجت، أحمد تمساح ومحمود عماد اوتي.


وكانت قد أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب وغانا وتنزانيا.

منتخب الشاطئية أمم إفريقيا