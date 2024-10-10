ننشرحيثيات فوز الكورية هان كانج بجائزة نوبل فى الأدب2024

أعلنت الأكاديمية السويدية باستوكهولم قبل دقائق فوز الكاتبة الكورية هان كانج بجائزة نوبل للأدب لعام2024، لذلك حرص موقع "البوابة نيوز" على نشر للقراء حيثيات فوز ها بالجائزة.

حيث جاء بيان الجائزة على النحو التالى:

"مُنحت جائزة نوبل فى الأدب لعام 2024 للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج، عن نثرها الشعرى المكثف الذى يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة الإنسانية".

وتابع البيان : "تواجه هان كانج في أعمالها صدمات تاريخية ومجموعات غير مرئية من القواعد، وتكشف في كل عمل من أعمالها عن هشاشة الحياة البشرية، لديها وعي فريد بالروابط بين الجسد والروح، الأحياء والأموات، وبأسلوبها الشعري والتجريبي أصبحت مبتدعة في النثر المعاصر".

وكانت قد حلت رواية النباتية للكاتبة الكورية ضمن قائمة أفضل 100 كتاب فى القرن الحادي والعشرين التى وهى القائمة التى أطلقتها نيويورك تايمز الأمريكية وجاءت رواية الكاتبة الكورية الفائزة حديثا بجائزة نوبل هان كانج في المركز الثامن والأربعين.