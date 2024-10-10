سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع كوبري الشاملة

قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بتفقد الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري الشاملة على ترعة الإبراهيمية وخطوط السكة الحديد بمدينة بني سويف، بهدف متابعة سير العمل على الأرض وتذليل أي معوقات قد تعيق تقدم المشروع.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخوازيق اللازمة بشارع صلاح سالم، ويجري حاليًا صب القواعد الخرسانية. كما تم الانتهاء من تنفيذ بعض الخوازيق في الجانب الشرقي لترعة الإبراهيمية، وتحديدًا أمام مديريتي الطرق والصحة، مع الإعداد للبدء في تنفيذ القواعد داخل منطقة المشتل.

وحرص السكرتير العام المساعد على توجيه المختصين في الوحدة المحلية لنقل الأكشاك وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة العمل بشارع بورسعيد أمام جامعة بني سويف، كما تم التوجيه بالتنسيق مع شركة الكهرباء لنقل الأعمدة الكهربائية التي تتعارض مع مسار المشروع.

فيما تم تكليف المعنيين بإعداد مخطط مروري شامل لتنظيم حركة المرور بشارع بورسعيد أثناء فترة تنفيذ المشروع لضمان عدم تأثر المواطنين بحركة العمل في المنطقة، مؤكدًا توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان سير المشروع بسلاسة وتجاوز أي عقبات.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته كل من علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، المهندس محمد عشري من هيئة الطرق، والمهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، بالإضافة إلى المختصين من المكتب الفني وإدارة المتابعة وغيرهم بديوان عام المحافظة، والمعنيين من الوحدة المحلية وقطاعات وشركات المرافق المختلفة.